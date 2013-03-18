Спецпредставитель ЕС прибыла в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 18 марта. /УЗИНФОРМ/. Делегация Евросоюза во главе со Специальным представителем ЕС по Центральной Азии Патрисией Флор 18 марта прибыла с визитом в Узбекистан.

Сегодня у нее состоялась встреча в Министерстве иностранных дел Республики, в которой также принял участие глава Делегации ЕС в Узбекистане, Посол Юрий Штерк.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития узбекско-европейского сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной областях. Рассмотрен ход реализации Стратегии Евросоюза по Центральной Азии, совместных программ и проектов.

Также состоялся обмен мнениями по отдельным международным и региональным проблемам.

По данным МИДа, между Узбекистаном и ЕС создана прочная институциональная база в форме совместных двусторонних и многосторонних органов взаимодействия, в том числе Совет сотрудничества и другие структуры. Стороны поддерживают регулярный диалог между государственными организациями и институтами гражданского общества в рамках реформы судебно-правовой системы и либерализации уголовного законодательства.

Товарооборот Узбекистана и Евросоюза по итогам 2012 года превысил $2,3 млрд. На территории Республики действует 875 предприятия с участием европейского капитала в различных отраслях экономики, включая автомобилестроение, фармацевтику, нефтегазовую, химическую, текстильную и другие сферы.

Напомним, визит Спецпредставителя ЕС в Узбекистан продлится до 19 марта. В Ташкенте европейская делегация также проведет встречу в Министерстве сельского и водного хозяйства.

УЗИНФОРМ