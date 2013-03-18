Прошел самаркандский областной этап смотра-конкурса "Ташаббус-2013"

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 марта. /УЗИНФОРМ/. В городе Самарканде 18 марта завершился областной этап традиционного конкурса "Ташаббус-2013", проводимого на приз Президента страны. В нем приняли участие победители городских и районных этапов конкурса, которые еще раз представили членам жюри свои предпринимательские навыки, талант и бизнес-инициативы, способствующие развитию экономики области и страны.

Данный конкурс в нынешнем году охватил свыше 400 предпринимателей, ремесленников, фермеров и надомников, открывших собственное дело. На областном этапе представители предпринимательского сектора представили около 300 видов продукции, более 1000 ремесленнических изделий и другие товары народного потребления.

По итогам областного этапа смотра-конкурса победили С.Акбаров из Ургутского района ("Лучший предприниматель"), А.Элмуродов из Пастдаргомского района ("Лучший фермер") и М.Хамдамова из Ургутского района ("Лучший ремесленник"). Победители награждены ценными подарками и получили право принять участие в республиканском этапе смотра-конкурса "Ташаббус-2013".

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