



В Ташкенте прошел благотворительный суннат-туй



ТАШКЕНТ, 19 марта. /УЗИНФОРМ/. 17 марта в махалле "Богистон" Чиланзарского района столицы Узбекистана прошел благотворительный суннат-туй. Организаторами мероприятия выступили махаллинский комитет и хокимият Чиланзарского района. Стоит отметить, что организаторами самого проекта "1000 свадеб и 1000 суннат-туев" являются Фонд "Мехр нури", Фонд Форум, РОО "Женское собрание" и ФОПСИ. Праздник был проведен для 10-летнего Умида Расулова, который проживает в данной махалле, накануне весеннего праздника Навруз. В мероприятии приняли участие более 300 людей, в том числе семьи, нуждающиеся в социальной поддержке. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи