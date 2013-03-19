Определились чемпионы, которые примут участие в первенстве мира

ТАШКЕНТ, 19 марта. /УЗИНФОРМ/. 18 марта в столичном спортивно-оздоровительном комплексе "Жар" прошел чемпионат по универсальному бою, организаторами которого выступили Центр развития восточных единоборств и боевых искусств Республики и Федерация универсального боя Узбекистана.

Чемпионат, в котором приняли участие 300 спортсменов, проходил среди юниоров и взрослых.

Стоит отметить, что данные соревнования - это отбор перед чемпионатом мира, который пройдет осенью текущего года в России.

В различных весовых категориях победителями стали Кувват Джуманиезов, Хусан Баратов,Нодир Сайдкаримов, Нуриддин Нуриддинов.

По итогам отбора обладателями золотых медалей среди юниоров стали Шахбоз Сайфуллаев, Азим Бозоров, Сирожиддин Эргашев, Джасур Анорбоев и другие.

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