В Узбекистане создана третья свободная экономическая зона

ТАШКЕНТ, 19 марта. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал 18 марта Указ "О создании специальной индустриальной зоны "Джизак", которым распорядился образовать в Джизакской и Сырдарьинской областях обособленную территорию интенсивного промышленного развития.

Решение принято в соответствии с меморандумом о взаимопонимании по реализации проекта создания Узбекско-Китайского промышленного парка в Узбекистане в целях эффективного использования производственного и ресурсного потенциала Джизакской и Сырдарьинской областей для развития современных высокотехнологичных промышленных производств.

Согласно документу в Джизакской области создается специальная индустриальная зона "Джизак" (СИЗ "Джизак") с филиалом в Сырдарьинском районе Сырдарьинской области. Земельные участки, включенные в состав СИЗ "Джизак", находятся в прямом ведении хокимиятов Джизакской и Сырдарьинской областей.

Основными задачами и направлениями деятельности СИЗ "Джизак" определены:

привлечение прямых инвестиций для создания и эффективной деятельности современных высокотехнологичных и инновационных производств по выпуску конкурентоспособной на внутреннем и внешних рынках продукции с высокой добавленной стоимостью;

обеспечение комплексного и эффективного использования производственного и ресурсного потенциала регионов, входящих в специальную индустриальную зону, создание новых производств по глубокой переработке минерально-сырьевых ресурсов и сельскохозяйственного сырья;

углубление процессов локализации производства высокотехнологичной продукции на базе местного сырья и материалов на основе установления тесных кооперационных связей и развития промышленной кооперации между предприятиями специальной индустриальной зоны и в целом республики;

обеспечение опережающего развития и эффективного использования транспортной, инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктуры на территории СИЗ "Джизак".

Специальная индустриальная зона "Джизак" создается сроком на 30 лет с возможностью его последующего продления, в течение которых на ее территории действуют особый налоговый режим и таможенные льготы.

Президент распорядился образовать Административный совет СИЗ "Джизак", определив его основными задачами принятие решений о предоставлении организациям статуса участника СИЗ, координацию работы министерств и ведомств, хозяйственных объединений, ответственных за реализацию проектов в зоне, и другие функции.

Участники специальной индустриальной зоны "Джизак" освобождаются от уплаты:

налога на прибыль, налога на имущество юридических лиц, налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, единого налогового платежа для малых предприятий, а также обязательных отчислений в Республиканский дорожный фонд;

таможенных платежей (кроме таможенных сборов) на оборудование, комплектующие изделия и материалы, не производимые в Республике, завозимые на территорию СИЗ "Джизак" в рамках реализации проектов, по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров.

Данные льготы предоставляются на срок от 3 до 7 лет в зависимости от объема внесенных инвестиций. Так, при инвестициях от $300 тыс. до $3 млн. льготный период составит 3 года, свыше $3 млн. до $10 млн. – 5 лет, свыше $10 млн. – 7 лет.

Президент согласился с предложением МВЭСИТ об увеличении на 2 штатные единицы численности Отдела по координации деятельности свободных экономических зон Управления по привлечению иностранных инвестиций министерства.

Таким образом, количество свободных экономических зон в Узбекистане достигло трех. Напомним, с 2008 года в Республике функционирует свободная индустриально-экономическая зона "Навои", а с 2012 года – специальная индустриальная зона "Ангрен".

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