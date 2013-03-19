В Нарпайском районе прошла беседа с военнослужащими резерва

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 марта. /УЗИНФОРМ/. В рамках Постановления Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова "Об очередном призыве граждан Республики Узбекистан на срочную военную службу и увольнении в резерв Вооруженных Сил военнослужащих, выслуживших установленные сроки службы" в Нарпайском районе Самаркандской области 18 марта состоялась встреча с военнослужащими, вернувшимися после срочной военной службы в рядах Вооруженных Сил страны.

В мероприятии приняли участие 122 военнослужащих, недавно уволенных в резерв, их родители, аксакалы махаллей, сотрудники отдела по делам обороны и хокимията района.

В процессе встречи разговор шел о качестве формируемой в Узбекистане профессиональной армии, боевой, физической и интеллектуальной подготовке военнослужащих Вооруженных Сил, а также уделяемом внимании военнослужащим срочной службы, достойно прошедшим испытания военных будней.

Примечательно, что среди уволенных в резерв солдат 25 военнослужащих получили соответствующие рекомендации командиров частей, с помощью которых они смогут поступить в вузы, используя льготные баллы.

В конце встречи всем военнослужащим в отставке вручены ценные подарки от имени районного хокимията.

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