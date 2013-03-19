В канун праздника Навруз

В канун праздника Навруз19.03.2013 14:07
ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 марта. /УЗИНФОРМ/. В городе Кувасае Ферганской области сегодня осуществляется активная работа по подготовке к празднику Навруз.
В махалле "Диёр" 19 марта состоялось общественное мероприятие с участием всех жителей схода граждан, посвященное празднованию данной весенней даты.
В процессе торжества был накрыт праздничный стол, вокруг которого собрались почтенные старцы и высказали теплые слова о независимости, праздничных буднях, царящих в стране, а также гармоничном поколении, представители которого активно способствуют организации подобных мероприятий.
В этот же день завершился процесс приготовления главного блюда Навруза - сумаляка. Праздничный дастархан украсили вкусные национальные блюда – сумаляк, самса из весенней зелени плов и другие.
Подобные торжества проводятся и в других районах области.
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