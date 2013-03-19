Праздничные торжества в самаркандском парке

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 марта. /УЗИНФОРМ/. 19 марта в парке культуры и отдыха "Ёшлик" города Самарканда в честь праздника Навруз была организована праздничная программа, в которой приняли участие представители управления по делам спорта и культуры, театра, музыкальных ансамблей, а также народные массы.

В парке с раннего утра были организованы национальные игры, спортивные мероприятия, были выставлены на конкурсах весенние блюда. Представители предприятий и учреждений организовали выставки своей продукции.

Также в парке проведены мероприятия под названиями "Праздник птиц", "Праздник цветов", организован конкурс национальных песен и музыки.

Праздничные мероприятия продолжаются во всех махаллях, предприятиях, учреждениях и организациях города.

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