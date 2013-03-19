



В Узбекистане назначен глава "Узбектелекома"



ТАШКЕНТ, 19 марта. /УЗИНФОРМ/. Генеральным директором АК "Узбектелеком" назначен Абдумуминов Абдурашид Абдуахадович. Такое решение принято Наблюдательным советом компании, сообщает пресс-служба национального оператора телекоммуникаций Узбекистана. До настоящего назначения А.Абдумуминов возглавлял столичный филиал АК "Узбектелеком" – "Toshkent Shahar Telefon Tarmog'i". Напомним, с 2010 года должность Генерального директора АК "Узбектелеком" занимал Махсум Махмудов. В октябре 2012 года он был назначен первым заместителем председателя вновь образованного Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий (ГКСИТТ). УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи