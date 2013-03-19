Посол США поздравил узбекистанцев с праздником Навруз

ТАШКЕНТ, 19 марта. /УЗИНФОРМ/. В канун дня весеннего равноденствия, когда в ряде стран отмечается весенний праздник Навруз, посол США в Узбекистане Джордж Крол поздравил всех жителей Республики с этим праздником.

"От имени посольства США и народа Соединенных Штатов Америки я рад направить наилучшие пожелания всем, кто с радостью отмечает праздник весны Навруз в солнечном Узбекистане", – говорится послании, распространенном пресс-службой диппредставительства США.

"Народ Узбекистана, наряду со многими другими по всему миру, отмечает этот национальный праздник песнями и танцами со своими семьями и друзьями, посещая друг друга, и проводя благотворительне мероприятия в поддержку нуждающихся. Несколько общин в Соединенных Штатах также торжественно и празднично отмечают Навруз", – отмечается далее.

"По этому случаю, мы присоединяемся к вам и приветствуем этот славный праздник. Наши страны и наши народы продолжают развивать ещё более крепкие отношения и возможности для сотрудничества, и в наступление этого нового дня, позвольте пожелать народу Узбекистана мира, крепкого здоровья и процветания. Navro’z muborak!", – заключает свое поздравление дипломат.

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