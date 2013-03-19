Трамполинисты Намангана разыграли первенство области

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 марта. /УЗИНФОРМ/. Вчера акробаты Наманганской области Узбекистана провели открытое первенство по трамполину и прыжкам на батуте. Призы оспаривали 45 юношей и девушек. Зачет шел по разным возрастам.

Среди самых младших (не старше 12 лет) в прыжках на акробатической дорожке сильнейшим оказался Абубакир Мамаджанов, учащийся Наманганского колледжа олимпийского резерва. Два других призовых места достались Даудбеку Хашимжанову и Зафару Юсупжанову, представлявших СДЮСШОР № 2. У девушек здесь победила Мукаррам Абдубаннаева (Наманганский коллдеж олимпийского резерва), второе место – у Шахзоды Умаровой и третье – у Хилолы Азаматовой (обе – СДЮСШ № 19).

В группе ребят не старше 15 лет победил Абдумутал Ахмедов (СДЮСШ № 19), другие призовые места разделили парни из колледжа олимпийского резерва – Ахрор Акмалов и Кобилжон Пулатов.

В старшей группе (до 17 лет) лучше всех получились прыжки у ребят из колледжа олимпийского резерва. А победил здесь Исмоил Турдалиев. Вместе с ним на пьедестал почета встали Ходжиакбар Ибрагимов и Аброр Юнусов.

В прыжках на батуте победителями первенства области стали Мукррам Абдубаннаева и Исмоил Турдалиев. Абубакир Мамаджанов был вторым, а третье место разделили Зафар Юсупжанов и Ахрор Рахманов (колледж олимпийского резерва).

УЗИНФОРМ