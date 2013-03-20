Ислам Каримов поздравил народ Узбекистана с Наврузом

ТАШКЕНТ, 20 марта. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов 19 марта выступил с приветственной речью на торжествах, посвященных празднованию Навруза, которые состоялись в столице в Национальном парке имени Алишера Навои.

Глава государства искренне поздравил соотечественников с праздником Навруз, выразив всем свое глубокое уважение и самые добрые пожелания. Он отметил, что Навруз – самый древний, поистине национальный, свободный от всяких идеологических и политических веяний праздник, олицетворяющий традиции и обычаи, вечные ценности узбекского народа.

"Все, кто живет на благодатной земле Узбекистана, независимо от национальности, языка и вероисповедания, с приподнятым настроением и большим воодушевлением встречают Навруз как родной праздник", – подчеркнул Президент.

Глава Узбекистана также поприветствовал и выразил глубокую признательность послам иностранных государств и представителям международных организаций, зарубежным партнерам и друзьям, всем дорогим гостям, которые, проявляя большое уважение к народу Узбекистана, приняли участие в торжествах, посвященных Наврузу.

Ислам Каримов выразил свое самое глубокое уважение и идущую от сердца любовь почтенным ветеранам, матерям и сестрам, молодежи – энергичной, целеустремленной, являющейся опорой и надеждой народа и страны.

"Мысленно обнимая всех вас, еще раз поздравляю с сегодняшним замечательным весенним праздником, выражаю вам самые искренние пожелания", – сказал Президент, пожелав счастья и здоровья, достатка и изобилия каждой семье, мира и прогресса Узбекистану.

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