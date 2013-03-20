В Ташкенте состоялись торжества в честь Навруза

ТАШКЕНТ, 20 марта. /УЗИНФОРМ/. 19 марта в Национальном парке Узбекистана имени Алишера Навои состоялось праздничное мероприятие, посвященное празднику Навруз. В нем приняли участие члены парламента, правительства, деятели науки, культуры, искусства и спорта, передовики производства, предприниматели, ветераны, представители иностранных посольств и международных организаций, аккредитованных в Узбекистане.

С праздничным обращением к народу страны на площади выступил Президент Узбекистана Ислам Каримов.

Музыкальная часть праздника начинается с мелодии, прославляющей Навруз, который переводится как новый день. На больших мониторах, установленных на площади, сменяя друг друга, возникают картины зеленых садов, бескрайних полей, современные здания, древние памятники, современники, занятые созидательным трудом.

По традиции, первыми на площадь выходят детские творческие коллективы, чей звонкий смех, веселые песни и зажигательные танцы еще больше поднимают праздничное настроение. Одна из детских песен называется "Сумалак", в честь традиционного весеннего блюда, которое олицетворяет собой национальные ценности, благородные устремления узбекского народа, дружбу и согласие, мир и спокойствие, царящие в обществе.

Торжества продолжают выступления мастера искусств, звезды эстрады, молодых артистов, которые исполняют новые песни и танцы. Они воспевают любовь к Родине, независимость, Навруз, созидательный дух народа, весну и молодость.

В Национальном парке также организована выставка изделий народных мастеров и ремесленников.

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