Консультант из Южной Кореи назначен заместителем главы Госкомсвязи Узбекистана

ТАШКЕНТ, 20 марта. /УЗИНФОРМ/. Государственный комитет связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Узбекистана заключил трудовое соглашение с группой южнокорейских экспертов во главе с консультантом по ИКТ Ким Нам Соком, ранее работавшим первым заместителем министра государственного управления и безопасности Республики Корея.

Как сообщает пресс-служба Гомскомсвязи, Ким Нам Соку придан статус заместителя председателя Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан. В этой должности корейский консультант будет содействовать формированию системы "Электронное правительство" в Узбекистане.

Решение принято с учетом того, что Республика Корея на протяжении нескольких лет лидирует в международных рейтингах по внедрению "электронного правительства" и в целях применения передового южнокорейского опыта, а также эффективной реализации концепции "электронного правительства" в Республике Узбекистан.

Назначение Ким Нам Сока в ГКСИТТ является практической реализацией договоренностей, достигнутых в ходе Государственного визита Президента Республики Узбекистан в Сеул 19-21 сентября 2012 года, напоминает Госкомсвязи.

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