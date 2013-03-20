Посол Франции поздравил узбекистанцев с Наврузом

ТАШКЕНТ, 20 марта. /УЗИНФОРМ/. Посол Франции Франсуа Готье поздравил народ Узбекистана с праздником Навруз, выразив свои наилучшие пожелания счастья и процветания.

"Навруз – это теплый и народный праздник, который имеет особое значение в Центральной Азии, в частности в Узбекистане", - говорится в поздравлении Посла, который уже третий раз отмечает день весеннего равноденствия в Республике.

Со слов французского посла, этот праздник символизирует в более широком смысле возрождение и осуществление надежд. Франсуа Готье выразил желание, чтобы дружественные отношения, объединяющие две страны, которые еще больше укрепились недавно в связи с визитом в Ташкент министра иностранных дел Франции Лорана Фабиуса, развивались и углублялись еще больше.

В заключение Посол пожелал Узбекистану процветания и благополучия в наступающем году, завершив свое обращение на узбекском языке: "Наврўз байрамингиз муборак бўлсин!".

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