Президент Узбекистана утвердил соглашение с Эстонией

ТАШКЕНТ, 20 марта. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал постановление, которым одобрил узбекско-эстонское соглашение в сфере налогообложения (№ПП-1932 от 7 марта 2013 года).

Глава государства, в частности, утвердил Конвенцию между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Эстонской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты на доход и капитал. Данный документ был подписан 28 сентября 2012 года в Нью-Йорке.

Президент поручил Министерству иностранных дел направить соответствующее уведомление о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного международного договора.

Кабинету Министров и руководителям соответствующих министерств и ведомств поручено обеспечить контроль за выполнением обязательств Республики после вступления в силу данного международного договора.

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