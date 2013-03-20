"Юные дарования Узбекистана" впервые выступили в Бухаре

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 марта. /УЗИНФОРМ/. Ташкентский камерный оркестр "Юные дарования Узбекистана" на днях впервые представил свою концертную программу в Бухаре.

Симфоническая труппа, в состав которой вошли студенты Государственной консерватории и учащиеся академического музыкального лицея имени Успенского, исполнила произведения композиторов, как мировой классики, так и наших современников.

Камерный оркестр "Юные дарования Узбекистана" был создан в 1992 году. Музыканты проводят программы для воспитанников домов милосердия, музыкальных школ, реабилитационных центров. С 2003 года оркестром руководит его выпускница Муборак Лутфуллаева.

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