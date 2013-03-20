Рыбоводы Ромитана ждут первый "чешуйчатый урожай"20.03.2013 13:51
БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 марта. /УЗИНФОРМ/. Рыбоводы прудового хозяйства частного предприятия "Ромитантрансинвест" Ромитанского района Бухарской области Узбекистана свой первый "серебристый урожай" планируют получить уже осенью текущего года.
В минувшем годы предприятие обзавелось четырьмя прудами общей площадью 2,7 гектара, предусмотрев полный цикл выращивания рыбы. Зарыбление произвели в два этапа, приобретя около полутора тонн мальков в ООО "Бухоробалик".
В данный момент в прудах хозяйства нагуливают товарный вес сазаны, толстолобики, белый амур и другие виды прудовой рыбы.
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