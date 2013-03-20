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Узбекистан вложит $128 млн. в модернизацию переработки медной руды
20.03.2013 14:55

ТАШКЕНТ, 20 марта. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал Постановление Кабинета Министров "О мерах по реализации инвестиционного проекта "Реконструкция отделений дробления и измельчения медной обогатительной фабрики ОАО "Алмалыкский ГМК" (№72 от 12 марта 2013 года).

Документ принят в целях ускорения реализации комплексной программы модернизации и технического перевооружения Алмалыкского горно-металлургического комбината с внедрением передовых технологий по переработке и обогащению возрастающих объемов добываемых медно-молибденовых руд.

Согласно постановлению, в рамках реализации инвестиционного проекта разработано его ТЭО с объемом капитальных вложений в размере $128,0 млн. Заключен контракт между ОАО "Алмалыкский ГМК" и ОАО "Тяжмаш" (Россия) на разработку рабочей документации и технологического регламента по технологической части проекта, поставку оборудования, шеф-монтаж и выполнение пусконаладочных работ, общей стоимостью $73,9 млн.

Проект будет профинансирован из нескольких источников: собственных средств Алмалыкского ГМК ($22,1 млн.) и кредита Фонда реконструкции и развития Узбекистана ($73,9 млн.), рефинансируемого через АКИБ "Ипотека-банк", сроком на 7 лет.

Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2014 году.

Президент уполномочил министра финансов выдать в установленном порядке гарантию Республики Узбекистан АКИБ "Ипотека-банк" по обязательствам ОАО "Алмалыкский ГМК" по рефинансируемому кредиту Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан.

Участникам проекта предоставлен ряд льгот. Так, освобождаются до 1 января 2015 года от таможенных платежей (за исключением таможенных сборов) материалы, оборудование и запасные части к ним, включая техническую и проектную документацию, не производимые в Республике Узбекистан, импортируемые ОАО "Алмалыкский ГМК", по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров;

Кроме того, "Алмалыкский ГМК" освобожден от НДС по работам (услугам), выполняемым нерезидентом Республики Узбекистан, а российский "Тяжмаш" – от уплаты налога на прибыль, взимаемого на территории Республики Узбекистан.

Постановлением предусмотрены и другие преференции для успешной реализации инвестиционного проекта.

УЗИНФОРМ

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