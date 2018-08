Корейский банк развития выкупил долю голландского банка в Узбекистане



ТАШКЕНТ, 20 марта. /УЗИНФОРМ/. Кабинет Министров Узбекистана принял Постановление "Об организационных вопросах деятельности закрытого акционерного общества "УзКДБ Банк" (№ 73 от 13 марта 2013 года). Документ принят в связи с приобретением Корейским банком развития (Республика Корея) доли "Royal Bank of Scotland N.V." (Нидерланды) в ЗАО "Royal Bank of Scotland O'zbekiston MB", а также в целях углубления сотрудничества с Республикой Корея. Постановлением принято к сведению, что общими собраниями акционеров закрытых акционерных обществ "Royal Bank of Scotland O'zbekiston MB" и "УзКДБ Банк" приняты решения о реорганизации в форме присоединения ЗАО "Royal Bank of Scotland O'zbekiston MB" к ЗАО "УзКДБ Банк", а также о переименовании "УзКДБ Банк" в "КДБ Банк Узбекистан". Правительство рекомендовало Центральному банку Узбекистана оказать содействие ЗАО "КДБ Банк Узбекистан" в решении организационно-процедурных вопросов, связанных с присоединением и переименованием. Напомним, "УзКДБ Банк" был создан в 2006 году путем выкупа Корейским банком развития 61% акций "УзДЭУбанка" у компании "ДЭУ Сикьюритиз". "Royal Bank of Scotland O'zbekiston MB" в свою очередь был образован путем переименования в 2008 году филиала голландского банка "ABN AMRO" в Узбекистане. УЗИНФОРМ