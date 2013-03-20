В Намангане определены лауреаты областного этапа конкурса "Ташаббус-2013"

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 марта. /УЗИНФОРМ/. Самую разнообразную продукции представили на областном этапе конкурса "Ташаббус-2013" предприниматели и фермеры Наманганской области. Его итоги были подведены в воскресенье, 17 марта. Среди продукции бизнеса региона были сухие аккумуляторы от уйчинского предприятия "Экстра Эрлер Бат", пожарные гидранты марки "Москва" – ПГ-500, ПГ-750, литые люки и печки от ООО "Ностандарт" Наманганского района, современная мебель работы ремесленника Иброхима Тиллабаева и многие другие товары.

Успехи наманганских предпринимателей отметил и хоким области Баходир Юсупов на церемонии открытия.

Также участников и гостей конкурса приветствовали руководитель областного регионального управления Торгово-промышленной палаты Узбекистана Мухаммадаюбхужа Аппаков и народный ремесленник, кавалер медали "Шухрат" Нематжон Солиев.

Например, ООО "Iftihor kiyim savdo" освоило производство прекрасных костюмов, согласно договору с российскими партнерами на 1 млн. долларов США выпускает школьную форму для девочек, которая удобна и элегантна. По словам директора Анны Добрых, предприятие оснащено самым современным оборудованием, наращивает объемы производства, заключило контракт с ГАК "Узбекистон хаво йуллари" и теперь будет одевать пилотов и стюардесс. Интересно, что российские банки и МЧС предпочитают форменные футболки чустского предприятия – ООО "Style teхtile".

Традиционно пользовались успехом сабли ножи из Чуста. На этот раз такие сувениры представил мастер из этого древнего города Рахимжон Убайдуллаев.

Среди фермеров преобладают универсалы. Так, Светлана Толканова из Янгикурганского района выращивает зерно и овощи, имеется у нее и рыбоводческий пруд, У фермерского хозяйства "Дилдора фермер" Фарида Хамрокулова есть также цех по производству хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий, а также швейно-трикотажная мини-фабрика, где трудятся 30 человек.

По итогам конкурса лучшими в своих номинациях были признаны ООО "Ифтихор кийим савдо", фермерское хозяйство "Тола" Уйчинского района, лучшим ремесленником стал Нематжон Солиев. Еще в далеком 1984 году он наладил производство украшенных аэрографическим способом фарфоровых изделий в домашних условиях. На заре независимости, в 1991 году, получил патент на печь для обжига, работающую на газе низкого давления. Сейчас у него 500 учеников, а его шедевры славятся по всему Узбекистану.

Победителям были вручены памятные подарки и путевки на республиканский этап конкурса.

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