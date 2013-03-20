От каждого жителя Наманганского района – по 22 дерева к Дню независимости

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 марта. /УЗИНФОРМ/. В честь 22-й годовщины независимости Узбекистана труженики Наманганского района выступили с инициативой – каждый житель должен высадить по 22 дерева.

Пока же в ходе хашара, проведенного накануне Навруза, уже высажено 146 тысяч декоративных деревьев, в том числе и 5 тысяч саженцев японской сафоры, 2 тысячи – каштана, тюльпанового дерева, 232 тысячи скороспелого тополя, также высажено 41,7 тысячи саженцев фруктовых деревьев и грецкого ореха, почти 27 тысяч шелковиц.

Активно участвуют в этом деле работники просвещения: в школах №№ 9, 12, 13, 22, 23 разбили пришкольные сады, где высажено около 800 фруктовых деревьев. Сотрудники местного РОВД уже высадили более 250 деревьев.

Всего же, как говорит первый заместитель хокима района Б. Бекходжаев, подводя итоги хашара, 16 – 17 марта было высажено около одного миллиона саженцев, в том числе в 76 фермерских садоводческих хозяйствах, угодья которых насчитывают почти 600 га.

В этом году в области планируется высадить 10,5 млн. саженцев. По прогнозам специалистов, благодаря этому удастся резко повысить эффективность садоводческих хозяйств и на порядок снизить потребительские цены на рынках.

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