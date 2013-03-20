В Намангане подведены итоги всенародного хашара

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 марта. /УЗИНФОРМ/. Всенародный хашар, проведенный накануне Навруза, 16-17 марта, стал в полном смысле слова праздником труда, в котором приняли участие многие наманганцы.

По данным благотворительного фонда "Махалля", в нем участвовало более 2,5 млн. человек, благоустроено почти 5 тысяч 200 га площадей, вывезено 4 тысячи тонн строительных и бытовых отходов, очищено 3016 км арыков и канав. Кроме того, наведен порядок на 600 кладбищах и местах поклонения. Было задействовано около 800 тракторов, экскаваторов, бульдозеров и грузовиков.

Согласно протоколу Кабинета Министров Узбекистана 5 марта 2013 года "О дополнительных мерах по организации работы по озеленению и высадке саженцев декоративных и фруктовых деревьев на территории Республики, созданию новых садов и цветников на должном уровне" повсеместно высажено более 3 млн. саженцев, а также более 1 миллиона цветов, проведены агротехнические мероприятия по обрезке, формированию кроны.

В рамках помощи одиноким престарелым, инвалидам и малообеспеченным семьям бесплатно проведен ремонт более чем 92 тысяч кв. м жилья. Оказана помощь и 5 тысячам малообеспеченных семей, на что затрачено 158 млн. сумов.

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