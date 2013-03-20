Праздничные торжества в Самарканде

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 марта. /УЗИНФОРМ/. 19 марта в городе Самарканде состоялись массовые гуляния в честь праздника Навруз. Вниманию местного населения были представлены праздничные программы канатоходцев, народных ансамблей и певцов.

В различных частях города варили сумаляк, готовили халису, накрывали праздничные дастарханы и встречали гостей.

Праздничный дух постепенно перешел в амфитеатр "Мужиза" города Самарканда, где собрались жители области, чтобы посмотреть праздничную концертную программу. В начале мероприятия всех самаркандцев с наступающим весенним праздником поздравил хоким области З.Мирзаев.

После выступления хокима области началась концертная программа с участием самаркандских и столичных певцов, артистов и юмористов.

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