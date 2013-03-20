В Фергане состоялось торжественное представление в честь праздника Навруз

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 марта. /УЗИНФОРМ/. 19 марта в амфитеатре города Ферганы состоялась торжественная концертная программа, посвященная празднованию весеннего праздника Навруз.

В начале мероприятия гостей торжества поздравил хоким области Ш.Ганиев, который, пользуясь случаем, отметил достижения области за минувший год, подчеркнул широкомасштабные работы по благоустройству и развитию инфраструктуры города, а также пожелал всем жителям области успехов в дальнейших начинаниях.

После официального выступления руководителя области, началась концертная программа, в рамках которой выступили артисты, деятели искусства и творчества, как Ферганской долины, так и города Ташкента.

В программе обрадовали своими песнями певицы Севинч, Отабек Мамазохидов, Шахло Рустамова, Ботир Кодиров. Также выступили юмористы, народные ансамбли с карнаями и сурнаями, детские ансамбли, кокандские народные творческие ансамбли и молодые исполнители.

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