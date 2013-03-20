Беседа с активистами махалли

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 марта. /УЗИНФОРМ/. 20 марта в махалле "Беруний" Бувайдинского района в рамках проводимых встреч с активистами сходов граждан была проведена еще одна встреча с активом махалли, в которой приняли участие жители схода граждан.

В ней приняли участие аксакалы махалли, их советники, активисты схода граждан, жители махалли, почтенные старцы, сотрудники хокимията и другие.

В процессе беседы отмечено, что махалля выступает основным звеном гражданского общества в Узбекистане и служит оплотом воспитания гармонично развитого и духовно подкованного поколения.

Участникам встречи было освещено значение выступлений главы государства, посвященных Дню Конституции, итогам социально-экономического развития страны на 2012 год и т.д. Также рассказано о проводимых в стране реформах по усилению роли махалли в социально-политической, духовно-просветительской и культурной жизни общества.

В продолжение беседы были подняты вопросы усиления работы с молодежью, поскольку она является будущим государства и гарантом завтрашнего дня узбекского народа.

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