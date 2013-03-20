



Мурад Аскаров назначен заместителем главы МИД Узбекистана



ТАШКЕНТ, 20 марта. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов назначил Мурада Аскарова заместителем министра иностранных дел Республики Узбекистан. 20 марта он был представлен на Коллегии МИД. C 2009 года Мурад Аскаров занимал должность Постоянного представителя Республики Узбекистан при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Аскаров Мурад Эркебаевич – выпускник Ташкентского Университета мировой экономики и дипломатии. В 2005 году получил степень доктора политических наук в том же университете. М.Аскаров является карьерным дипломатом, в системе МИД Узбекистана работает более 15 лет. С 2006 года он возглавлял управление Департамента анализа и стратегии внешнеполитической деятельности. Владеет русским, английским, немецким и турецким языками. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи