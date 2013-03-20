Ислам Каримов поздравил Президента Пакистана

ТАШКЕНТ, 20 марта. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил телеграмму на имя Президента Исламской Республики Пакистан Асифа Али Зардари, в которой поздравил его с национальным праздником этой страны – Днем Пакистана. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Напомним, День Пакистана отмечается в этой стране 23 марта. В этот день в 1956 году Доминион Пакистан стал Исламской Республикой. С тех пор 23 марта отмечается дата становления Пакистана как независимого мусульманского государства. Торжество по случаю праздника включает в себя военный и гражданский парад в столице страны – Исламабаде.

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