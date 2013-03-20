В Минсельводхозе Узбекистана обсудили вопросы бдительности

ТАШКЕНТ, 20 марта. /УЗИНФОРМ/. "Круглый стол" на тему "Бдительность – веление времени" был организован 19 марта в Министерстве сельского и водного хозяйства Узбекистан. В нем приняли участие руководители и ответственные работники центрального аппарата и подведомственных организаций министерства.

На мероприятии выступили доцент кафедры национальной и экономической безопасности Академии государственного управления при Президенте Республики Узбекистан Т.Турсунмурадов и главный имам-хатиб города Ташкента Анвар кары Турсунов.

Участники "круглого стола" обсудили процессы, происходящие в мире, странах Ближнего Востока и ближнего зарубежья, угрозы и вызовы обеспечения мира и спокойствия в Узбекистане.

Выступающие подчеркнули необходимость усиления идеологического иммунитета молодежи, совершенствования методов воспитания с учетом богатого национального исторического, духовного, культурного и религиозного наследия с эффективным использованием современных подходов, сообщает пресс-служба Минсельводхоза.

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