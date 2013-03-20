Минсельводхоз Узбекистана рассказал об эффективном водопользовании

Минсельводхоз Узбекистана рассказал об эффективном водопользовании20.03.2013 21:50
ТАШКЕНТ, 20 марта. /УЗИНФОРМ/. Министерство сельского и водного хозяйства и Государственный комитет по охране природы Узбекистана провели 19 марта пресс-конференцию, на которой рассказали о проводимых мерах по дальнейшему улучшению уровня использования водных ресурсов и путях решения проблемных вопросов в данном направлении.
В мероприятии, организованном по случаю Международного дня воды, приняли участие представители СМИ, ученые и специалисты Ташкентского института ирригации и мелиорации, Научно-исследовательского института ирригации и водных проблем.
Участники пресс-конференции обменялись мнениями по различным аспектам водохозяйственной деятельности в Узбекистане, включая вопросы:
- реализации экономических реформ в водном хозяйстве,
- государственной программы мелиоративного улучшения земель,
- улучшения технического состояния и модернизация гидротехнических сооружений,
- привлечения иностранных инвестиций,
- повышения эффективности использования водных ресурсов,
- использования трансграничных водных ресурсов и другим.
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