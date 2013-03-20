Минсельводхоз Узбекистана рассказал об эффективном водопользовании

ТАШКЕНТ, 20 марта. /УЗИНФОРМ/. Министерство сельского и водного хозяйства и Государственный комитет по охране природы Узбекистана провели 19 марта пресс-конференцию, на которой рассказали о проводимых мерах по дальнейшему улучшению уровня использования водных ресурсов и путях решения проблемных вопросов в данном направлении.

В мероприятии, организованном по случаю Международного дня воды, приняли участие представители СМИ, ученые и специалисты Ташкентского института ирригации и мелиорации, Научно-исследовательского института ирригации и водных проблем.

Участники пресс-конференции обменялись мнениями по различным аспектам водохозяйственной деятельности в Узбекистане, включая вопросы:

реализации экономических реформ в водном хозяйстве,

государственной программы мелиоративного улучшения земель,

улучшения технического состояния и модернизация гидротехнических сооружений,

привлечения иностранных инвестиций,

повышения эффективности использования водных ресурсов,

использования трансграничных водных ресурсов и другим.

УЗИНФОРМ