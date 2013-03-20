В Навои будет отправлен поезд "Здоровье"

ТАШКЕНТ, 20 марта. /УЗИНФОРМ/. С 23 по 30 марта в отдаленные районы Навоийской области Узбекистана отправляется очередной гуманитарный поезд "Саломатлик" ("Здоровье"), организованный МНБФ "Соглом авлод учун" совместно с ГАЖК "Узбекистон темир йуллари".

Цель мероприятия – всесторонняя поддержка нуждающихся в социальной защите слоев населения, оказание медицинской и гуманитарной помощи, привлечение внимания широкой общественности к движению милосердия.

Как и в прошлом году, поезд проследует по маршруту: Ташкент – Тинчлик – Конимех – Кара-ката – Мустакиллик – Бузоубой – Учкудук II – Ташкент.

Во время поездки при помощи специалистов медико-социального патронажа навоийского филиала фонда "Соглом авлод учун" будут организованы встречи и беседы с целью пропаганды здорового образа жизни, повышения медицинской культуры среди населения. Нуждающимся слоям населения будет передана гуманитарная помощь.

Напомним, в 2012 году поезд "Саломатлик" в Навоийскую область проследовал по аналогичному маршруту. В рамках акции высококвалифицированными специалистами проведено медицинское обследование 1046 человек, нуждающимся слоям населения передан гуманитарный груз на сумму $423,2 тысячи.

УЗИНФОРМ