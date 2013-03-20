Навоийцы отметили международный праздник Навруз

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 марта. /УЗИНФОРМ/. 19 марта навоийцы отметили международный праздник Навруз. В концертном центре городского отдела по делам культуры и спорта "Амфитеатр" собрались представители трудовых коллективов и общественных организаций со всех районов и городов области, приглашенные на торжественное собрание и праздницный концерт.

От имени областной администрации собравшихся поздравил хоким Навоийской области Узбекистана, сенатор Эркинжон Турдимов.

После поздравительной официальной части перед участниками торжества с праздничным концертом выступили лучшие творческие коллективы и эстрадные артисты региона.

В парке культуры и отдыха имени Алишера Навои областного центра целый день продолжались народные гулянья. На импровизированных сценах на многих языках народов мира исполнялись песни и звучала музыка. Лучшие кулинары приготовили для отдыхающих знаменитый узбекский плов и другие национальные блюда. На ярмарке-распродаже любой желающий мог купить праздничный сувенир, сделанный знатными усто и учащимися образовательных учреждений. Люди более ста народностей и национальностей, проживающих в регионе, и приезжие гости с улыбками и радостью поздравляли друг друга с праздником Навруз, желали доброго здоровья и благополучия. Представители областной администрации, предприятий города, политических партий и движений, женских, молодежных и общественных организаций, аксакалы махаллинских комитетов и работники социальных служб посещали в этот день больницы, дома престарелых и детские "Мехрибонлик уйи", квартиры и дома многодетных и малоимущих семей, поздравляли их и дарили праздничные подарки.

Навруз в течение нескольких дней будут отмечать во всех населенных пунктах области, во всех трудовых коллективах и махаллях. Навруз, праздник милосердия, праздник весны и любви, отмечается в каждой семье навоийцев.

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