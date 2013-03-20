



Бухарцы встретили восточный Новый год



БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 марта. /УЗИНФОРМ/. 18 марта жители города Бухары встретили весенний праздник Навруз (Новый год по восточному календарю). Официальные торжества прошли в амфитеатре культурного центра "Древняя и вечная Бухара". В театрализованной концертной программе приняли участие молодые исполнители, певцы областного эстрадного объединения "Узбекнаво", танцовщицы хореографических коллективов "Бухоро гузаллари", "Бухорча", артисты Бухарского государственного театра музыкальной драмы и другие. В рамках праздничного мероприятия была организована выставка-ярмарка, где обычаи и традиции народов, проживающих на земле бухарской, продемонстрировали национальные культурные центры. Кроме того, зрители ознакомились с творчеством воспитанников дошкольных учреждений, учащихся школ, лицеев, колледжей и ремесленников, чьи изделия были выставлены на всеобщее обозрение. Желающие могли отведать традиционные праздничные угощения – сумаляк, куксамсу, халису, а также блюда русской, таджикской, корейской, еврейской и других кухонь. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи