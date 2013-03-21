



Молодежь стала движущей силой хашара



БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 марта. /УЗИНФОРМ/. Свыше 950 тысяч человек приняли участие в двухдневном хашаре, прошедшем 16-17 марта в Бухарской области, сообщила вчера пресс-служба аппарата областного хокимията. В сообщении говорится, что среди них молодежь составила более 612 тысяч. Благодаря хашару благоустроено 2207 гектаров площадей, 835 святых мест и кладбищ, вывезено 8623 тонны строительных и бытовых отходов, посажено свыше 698 тысяч саженцев декоративных и 552 тысячи фруктовых пород деревьев, порядка 3,5 миллионов цветов. 62 миллиона сумов выделено областным отделением благотворительного фонда "Махалля" 1750 нуждающимся в социальной защите семьям. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи