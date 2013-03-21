Наманганские девушки завоевывают медали

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 марта. /УЗИНФОРМ/. Сразу 7 медалей завоевали на завершившемся в воскресенье в Алмалыке чемпионате Республики по прыжкам в воду девушки из Намангана. Они же составляют костяк сборной Узбекистана, успешно выступающей на континентальных соревнованиях.

Из этого набора медалей 3 – по одной каждого достоинства – завоевала Камила Ильдарова. Она стала чемпионкой страны в прыжках с метрового трамплина и бронзовым призером в прыжках с вышки в группе "С", еще у нее "серебро" в прыжках с трамплина в группе "С".

Серебряными медалистками стали Алина Усманова в прыжках с трамплина (группа "Д") и с вышки – Динара Атаханова (группа "Д"). Соответственно, бронзовые медали в этих видах программы - у Ноибабону Икрамовой.

Надо сказать, что это не первые достижения наманганских прыгуний в воду. В конце прошлого года воспитанницы нашего тренера Римы Латыповой завоевали медали в составе сборной Узбекистана на международном турнире в Малайзии.

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