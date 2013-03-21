Сборная Наманганской области по баскетболу завоевала "серебро"

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 марта. /УЗИНФОРМ/. Не удалось баскетболистам Намангана завоевать звание чемпионов страны среди юношей не старше 18 лет. Хотя они были близки к этой цели.

20 марта в спортзале Наманганского спортколледжа олимпийского резерва завершился молодежный чемпионат Узбекистана, в котором приняло участие 9 команд из разных регионов Республики – Андижана, Ферганы, Ташкента, Джизака, Навои и других. Наманган на правах хозяев выставил две команды.

Участники были разделены на три подгруппы, победители которых выходили в полуфинал. Первая команда Наманганской области, составленная в основном из студентов колледжа, в своей подгруппе обыграла земляков из второй команды и самаркандцев, что позволило ей выйти в полуфинал. Компанию ей составили коллективы из Андижана и Ташкента.

Поскольку полуфиналистов было только трое, то согласно положению был брошен жребий – одна из команд без игры выходила в финал. Фортуна улыбнулась хозяевам. А их соперники провели непростой матч, в котором победили столичные баскетболисты.

В финальном поединке местным парням не удалось, тем не менее, найти аргументов – ташкентцы имели большое преимущество и победили с перевесом в 20 очков – 79:59. Чемпионы страны получили в виде бонуса право поступления в вузы Республики без тестирования.

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