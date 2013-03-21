Шохиста из Туракугана готовится к чемпионату страны

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 марта. /УЗИНФОРМ/. Юная "художница" Шохиста Рашидова готовится к предстоящему чемпионату Узбекистану по художественной гимнастике. Он пройдет в Намангане, 26 марта, в новом спорткомплексе "Соглом авлод". Для нее этот турнир будет особо ответственным – ведь недавно она стала лауреатом премии имени Зульфии.

Стремление к совершенствованию помогло Шохисте в 2008 году стать победительницей турнира "Олимпийские надежды" в Ташкенте. Кстати, Шохиста, с прошлого года защищающая цвета ДЮСШ № 36 Туракурганского района, небезуспешно пробует себя в роли постановщицы программ себе и другим гимнасткам – она умело подбирает элементы, их сочетание.

Весть о присуждении ей премии имени замечательной поэтессы всколыхнуло весь небольшой Туракурган, Шохиста едва успевает принимать поздравления. Рада вместе с ней и в СДЮСШ № 36 Туракургана – ведь не каждый год в маленьком райцентре появляются известные на всю страну люди.

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