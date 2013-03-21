В Намангане прошло праздничное шоу в честь Навруза

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 марта. /УЗИНФОРМ/. 20 марта под девизом "Добро пожаловать, Навруз!" в Амфитеатре парка "Кичкинтой" ("Малыш") Намангана состоялось праздничное торжество, посвященное всенародно любимому празднику Навруз.

На шоу были приглашены представители трудовых коллективов, широкой общественности, учащаяся молодежь, работники органов государственной власти на местах.

С приветственным словом к гостям обратился хоким области, сенатор Олий Мажлиса Узбекистана Баходир Юсупов. Он тепло поздравил участников торжества и в их лице все население области с долгожданным Наврузом и выразил благодарность всем участникам проведенного накануне праздника благотворительного хашара, в ходе которого была проделана огромная работа по благоустройству и озеленению населенных пунктов.

Руководитель области особо подчеркнул, что за последние годы неузнаваемо преобразился Наманган, другие города и кишлаки, стал намного мощнее промышленный потенциал, динамичное развитие получили другие отрасли экономики и социальной сферы.

А затем, после недолгой официальной части, на красочно украшенную сцену Амфитеатра вышли мастера искусств и самодеятельные артисты области, столичные звезды, юные исполнители. Прозвучали песни, воспевающие весну, древний и вечно молодой Навруз, любимую Родину.

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