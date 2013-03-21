У чустских школьников большой выбор профессий

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 марта. /УЗИНФОРМ/. Выпускники школ Чустского района Наманганской области стоят перед непростым выбором – куда пойти учиться. В этом году на такой вопрос предстоит ответить почти 4 тысячам девятиклассникам района.

Ребята могут продолжить образование каждый по своему выбору в многочисленных профессиональных колледжах и академических лицеях. А тем, кто еще не определился с выбором, помогают учителя или родители.

"Непосредственное содействие в этом оказывают центры психолого-педагогической профессиональной ориентации. По их рекомендации молодежь выбирает направления для учебы", – делится заботами руководитель Чустского районного отделения центра Фотима Ботирова.

По ее словам, сейчас 423 выпускника школ прошлого учебного года продолжают обучение в колледжах и лицеях. В этом году также намечено охватить всех выпускников школ и определить их в колледжи и лицеи. С этой целью проводятся опросы, изучаются их наклонности и интерес к той или иной специальности.

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