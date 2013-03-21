Касансайские махалли встретили Навруз в новых гузарах

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 марта. /УЗИНФОРМ/. Для двух махаллей Касансайского района Наманганской области нынешний Навруз стал особенно примечательным – любимый праздник там встретили в новеньких гузарах.

В махалле "Сойча" Касансайского района встретили Навруз в новом гузаре (культурном центре махалли). "В ходе недавнего хашара привели в порядок улицы, инвалидам и престарелым, малообеспеченным семьям оказана материальная помощь", – рассказывает советник схода граждан этой махали Нурхон Хапизова.

А для жителей ул.ицы Кайирма Касансая Навруз стал двойным праздником. Здесь по инициативе частного предпринимателя Абдунаби Жабборова силами жителей махалли проведен капитальный ремонт заброшенного здания, где теперь разместился гузар.

Вчера местные махаллинцы отметили новоселье одновременно с Наврузом. Столы, по словам очевидцев, ломились от весенних лакомств и сумаляка. Женщины во главе с активисткой схода граждан махали Майрам Бобоевой угостили всех на славу.

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