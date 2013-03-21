День милосердия прошел в карманинской школе-интернате №25

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 марта. /УЗИНФОРМ/. 20 марта к ребятам специализированной школы-интерната для детей с нарушением слуха и речи №25 Карманинского района в гости приехали представители Навоийского областного управления народного образования и детского спортивного общества "Ешлик", которые подарили учащимся спортивные майки, рюкзаки, мячи и DVD-плеер.

Коллективом областного телевидения "Фазо" был накрыт праздничный дастархан, главным украшением которого был ароматный плов.

Педагоги и ученики школы-интерната выразили благодарность всем людям, которые подарили детям много положительных эмоций и праздничное настроение.

Ученики и педагогический коллектив школы также благодарили директоров Навоийского городского и Карманинского районного школ музыки и искусства Майю Ходжаеву и Ахада Каландарова, благодаря которым у интернатовцев появились три фортепиано, аккордеон, баян, а также дутар, рубаб, гижжак, най и кушнай.

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