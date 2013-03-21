Подарок для жителей махалли "Навбахор"

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 марта. /УЗИНФОРМ/. 19 марта накануне праздника Навруз в махалле "Навбахор" Хатырчинского района вступил в эксплуатацию комплекс бытового обслуживания.

Строители частной строительной фирмы "Околтин шохсувор", выигравшие тендер, выполнили в установленные сроки работы в объеме около 300 миллионов сумов и сдали объект накануне праздника.

В новом комплексе жителям махали будут оказывать 9 видов бытовых услуг как пошив одежды, ремонт обуви, мужская и женская стрижка и другие. В том числе открывается пункт "PAYNET" по приему платежей абонентов мобильной связи.

По словам председателя сельского схода граждан "Навбахор" Зухры Олтиновой, уже стало традицией, что накануне Навруза в махалле вступает в строй какой-либо социального значения объект. Так, в начале марта 2010 года был построен новый учебный корпус местной общеобразовательной школы. В марте 2011 года по просьбе населения, имеющего в личных хозяйствах скот, открылся магазин по продаже комбикормов. В марте 2012 года закончено строительство аптеки.

Люди гордятся теми позитивными переменами, которые происходят в их родной махалле.

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