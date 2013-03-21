Чешский посол поздравил жителей Узбекистана с Наврузом

ТАШКЕНТ, 21 марта. /УЗИНФОРМ/. Посольство Чехии в Узбекистане опубликовало поздравление Посла Гинека Пэйхи по случаю весеннего праздника Навруз, адресованное жителям Республики.

"Уважаемые граждане Узбекистана! Позвольте мне от имени всего чешского народа поздравить Вас с древним и почитаемым праздником Навруз!", - говорится в обращении.

Гинэк Пэйха пожелал всем мира, здоровья, благополучия и процветания. "Чтобы Ваша жизнь была похожа на солнечный праздник Навруз, хорошего настроения Вам!", - заключил Посол Чешской Республики.

Чешское посольство также сообщает, что Гинэк Пэйха принял участие в торжествах, посвященных празднику Навруз, которые состоялись 19 марта в Национальном парке имени А.Навои в Ташкенте. Участниками праздника стали и другие главы европейских дипломатических миссий аккредитованные в Узбекистане, а также Спецпредставитель Европейского Союза по Центральной Азии Патриция Флор, посетившая Ташкент с официальным визитом.

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