Узбекистан посетил глава Олимпийского Совета Азии

ТАШКЕНТ, 21 марта. /УЗИНФОРМ/. На этой неделе (18-19 марта) Узбекистан посетила делегация Олимпийского совета Азии (ОСА) во главе с президентом Шейхом Ахмадом ал-Фадх ас-Сабахом. Цель визита – ознакомление с широкомасштабной работой, проводимой для развития Олимпийского движения в странах Центральной Азии и, в частности, в Узбекистане.

В Ташкенте состоялась встреча главы ОСА с президентом Национального Олимпийского комитета Узбекистана Мираброром Усмановым, на которой были обсуждены состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя олимпийскими структурами.

Гостю была предоставлена детальная информация о мерах, предпринимаемых по всестороннему развитию спорта в Республике. Сторонами достигнута договоренность о значительном увеличении числа международных спортивных мероприятий в Узбекистане, включении узбекских специалистов в ряды исполкома ОСА и других комиссий, а также расширении числа семинаров и конференций по повышению квалификации специалистов и судей из азиатских стран в Узбекистане.

Глава НОК рассказал собеседнику о Постановлении Президента Узбекистана от 25 февраля 2013 года "О подготовке спортсменов Узбекистана к XXXI летней Олимпиаде и XV Параолимпийским играм 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия)". Он отметил, что в документе поставлены четкие задачи по всесторонней поддержке результативных спортсменов и тренеров, также пополнении олимпийского резерва.

Мираброр Усманов сообщил также, что в Ташкенте скоро начнется строительство нового здания штаб-квартиры НОК, а на месте старого появится медико-биологический центр.

В рамках визита Шейх Ахмад ал-Фадх ас-Сабах и другие члены делегации ОСА посетили спортивный комплекс "Бунедкор". Гости высоко оценили широкомасштабные работы по развитию спорта, в частности, футбола, в Узбекистане, выразив восхищение роскошностью комплекса, который отвечает всем международным стандартам.

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