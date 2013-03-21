



Узбекистан сыграет против ОАЭ в рамках Кубка Азии



НОВОСТИ В МИРЕ, 21 марта. /УЗИНФОРМ/. 20 марта национальная сборная Узбекистана по футболу вылетела в Объединенные Арабские Эмираты для участия во втором туре отборочного раунда Кубка Азии-2015. 22 марта национальная сборная выйдет на поле стадионе "Мохаммеда Бин Зайеда" против сборной команды ОАЭ, являющейся лидером группы "Е". По данным пресс-службы Федерации футбола Узбекистана, для участия в матче вызваны 23 футболиста. Вратари – Игнатий Нестеров ("Бунёдкор"), Муроджон Зухуров ("Бунёдкор"), Сардор Кабулджанов ("Бухара"). Защитники – Виталий Денисов ("Локомотив", Россия), Акмаль Шорахмедов ("Бунёдкор"), Артём Филипосян ("Бунёдкор"), Шохрух Гадоев ("Насаф"), Ислом Иномов ("Локомотив"), Анзур Исмаилов ("Чангчун Ятаи", Китай), Шавкат Мулладжанов ("Лиаонинг", Китай), Владимир Козак ("Пахтакор"). Полузащитники – Олег Зотеев ("Бунёдкор"), Фозил Мусаев ("Бунёдкор"), Санджар Турсунов ("Локомотив"), Тимур Кападзе ("Актобе", Казахстан), Джасур Хасанов ("Бунёдкор"), Джасур Хасанов ("Локомотив"), Одил Ахмедов ("Анжи", Россия), Азиз Хайдаров ("Аль-Шабаб", ОАЭ), Сервер Джепаров ("Сёнгнам", Южная Корея). Нападающие – Марат Бикмаев ("Актобе", Казахстан), Улугбек Бакаев ("Иртыш", Казахстан), Александр Гейнрих ("Актобе", Казахстан). На следующий день после окончания матча с ОАЭ подопечные Мирджалола Касымова вернутся в Ташкент, где 26 марта национальная сборная проведет домашнюю встречу против команды Ливана. Матч состоится на стадионе "Бунёдкор" в рамках 7 тура 4 отборочного раунда чемпионата мира 2014. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи