Эксперт из США провел в Ташкенте лекции по детскому развитию

ТАШКЕНТ, 21 марта. /УЗИНФОРМ/. 20 марта в Национальной библиотеке Узбекистана имени Алишера Навои состоялись лекции с участием известного американского специалиста по детскому развитию Дугласа Домана. В мероприятии, организованном при поддержке Министерства здравоохранения Республики, приняли участие родители детей с повреждениями мозга.

На первой лекции – "Путь к здоровью" – Д.Доман рассказал о методике оказания эффективной помощи ребенку, имеющему повреждения мозга, такие как задержка развития, ДЦП, гиперактивность, аутизм, синдром Дауна, эпилепсия и другие.

Вторая лекция называлась "Как развить способности ребенка" и предназначалась родителям здоровых детей. Они узнали о важности раннего развития физических навыков и интеллектуальных возможностей ребенка от рождения до 6 лет.

После лекции состоялась презентация книги Глена Домана (отца Дугласа Домана) "Что делать, если у вашего ребенка повреждение мозга?", в которой описывается эффективная методика реабилитации детей с повреждениями мозга.

Гленн Доман является основателем всемирно известного Института достижения человеческого потенциала в Филадельфии, в которых с 1955 года прошли лечение 15000 пациентов из США и других стран. В настоящее время Институт имеет филиалы в Бразилии, Италии, Индии, Мексике, Сингапуре, Японии. За последние 3 года были проведены лекции в 21 странах в 5 континентах для 21 000 родителей.

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