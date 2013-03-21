Британское посольство поздравило узбекистанцев с праздником Навруз

ТАШКЕНТ, 21 марта. /УЗИНФОРМ/. Посольство Великобритании в Узбекистане опубликовало поздравление, адресованное гражданам Республики, по случаю национального праздника Навруз. В нем британское посольство поздравило народ Узбекистана с Наврузом и пожелало мира, процветания, счастья и успехов во всех начинаниях.

Как отмечается в послании, Навруз всегда был и по сей день остается одним из самых любимых праздников в Узбекистане, который широко отмечается по всей стране. Он ассоциируется с началом новой жизни, пробуждением природы и укреплением связей с родными, друзьями и соседями. Навруз - это чествование доброты, всепрощения, радости и тепла.

Празднования Навруза проводятся на украшенных площадях, улицах и стадионах городов Узбекистана, где люди могут увидеть традиционные народные представлениям, соревнования в различных видах спорта, таких как кураш или скачки, представления с участием канатоходцев, а также выступления звезд эстрады и танцевальных коллективов.

В сообщении отмечается, что 19 марта временная поверенная в делах Великобритании в Узбекистане Элисон Бэкетт представляла британское посольство на торжествах, состоявших 19 марта в столичном парке имени Алишера Навои.

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