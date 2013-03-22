В Чусте сохраняются стабильные цены на рынках

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 марта. /УЗИНФОРМ/. В Чустском районе Наманганской области сохраняются цены на овощи и зерновые, установившиеся еще осенью.

Такой вывод сделали специалисты ООО "Чуст дехкон бозори", анализируя ежедневные колебания цен на овощи, бобовые культуры, зерно, говядину. Они пришли к выводу, что в целом цены соответствуют уровню октября 2012 года.

Так, предельная цена на картофель – 2000 сумов за 1 кг (чуть меньше доллара по курсу Центрального банка Узбекистана), лук – 500, морковь – 300 за килограмм, рис – 3000 сумов, говядина – 18 000.

Как отметили специалисты, достигается это за счет реализации населению и фермерам шелухи, шрота, комбикормов населению и фермерским хозяйствам напрямую, без посредников.

Всего в Чустском районе имеется около 15 дехканских рынков, где каждую неделю почти 5500 дехкан реализуют более 330 тонн овощей, фруктов и другой продукции. Услугами рынков пользуются свыше 140 тысяч человек.

Стоит отметить, что сейчас расширена территория центрального районного рынка, построены специализированные магазины, современный облик приобрели мясной, рыбный торговые павильоны, а количество торговых мест увеличилось почти на тысячу.

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