В Чусте сохраняются стабильные цены на рынках

В Чусте сохраняются стабильные цены на рынках22.03.2013 09:54
НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 марта. /УЗИНФОРМ/. В Чустском районе Наманганской области сохраняются цены на овощи и зерновые, установившиеся еще осенью.
Такой вывод сделали специалисты ООО "Чуст дехкон бозори", анализируя ежедневные колебания цен на овощи, бобовые культуры, зерно, говядину. Они пришли к выводу, что в целом цены соответствуют уровню октября 2012 года.
Так, предельная цена на картофель – 2000 сумов за 1 кг (чуть меньше доллара по курсу Центрального банка Узбекистана), лук – 500, морковь – 300 за килограмм, рис – 3000 сумов, говядина – 18 000.
Как отметили специалисты, достигается это за счет реализации населению и фермерам шелухи, шрота, комбикормов населению и фермерским хозяйствам напрямую, без посредников.
Всего в Чустском районе имеется около 15 дехканских рынков, где каждую неделю почти 5500 дехкан реализуют более 330 тонн овощей, фруктов и другой продукции. Услугами рынков пользуются свыше 140 тысяч человек.
Стоит отметить, что сейчас расширена территория центрального районного рынка, построены специализированные магазины, современный облик приобрели мясной, рыбный торговые павильоны, а количество торговых мест увеличилось почти на тысячу.
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