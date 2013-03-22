Исполнители фольклора готовятся к фестивалю в Бухаре

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 марта. /УЗИНФОРМ/. Исполнители народной музыки соберутся в Бухарской области на фестиваль "Халк оханги тароватлари" ("Звучание народных мелодий") в апреле текущего года. Приобщиться к фольклору смогут жители областного центра, а также Шафирканского, Каганского, Бухарского и Джандарского районов.

Наряду с мастерами жанра выступят и молодые исполнители. Кроме того, для начинающих музыкантов запланированы мастер-классы и семинары-тренинги с участием представителей областного театра музыкальной драмы, академических и художественных коллективов страны.

Фестиваль приурочен памяти народного артиста Узбекистана Моше Бобохонова, заслуженных артистов Олияхон Хасановой, Муаззамахон Омоновой, Тухфахон Пинхасовой, Хомиджона Жалолова, а также исполнителей народной музыки Мухаммада Шоди и Мехди Ибодова.

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