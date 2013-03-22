Узбекистан примет участие в интерактивном диалоге ООН по воде

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 марта. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана примет участие в Интерактивном диалоге Генассамблеи ООН по вопросам водного сотрудничества на высоком уровне, который пройдет 22 марта в Нью-Йорке. Об этом заявил заместитель министра водного и сельского хозяйства Республики Шавкат Хамраев.

Как сообщает новостная служба ООН, Ш.Хамраев накануне данной встречи еще раз озвучил позицию Узбекистана касательно строительства крупных гидросооружений в Центральной Азии. С его слов, единственное правильное решение водного дисбаланса в регионе – это сооружение маленьких ГЭС, которые не меняют водный и экологический режим реки и бассейна.

При этом, Узбекистан выступает категорически против возведения огромной плотины на реке Вахш в Таджикистане, проект так называемой Рогунской ГЭС, поскольку считает, что ее сооружение приведет к еще большему разрыву между стоком воды в низовья Центральной Азии в зимний и летний периоды и тем самым окажет отрицательное воздействие на ирригационную систему Узбекистана и на хлопковую индустрию.

Отрицательно Узбекистан также относится к сооружению гигантских плотин в Кыргызстане, которые могут привести к технологическим катастрофам. "Это наблюдается по реке Сырдарье, Камбаратинская ГЭС – там очень сложная ситуация, я бы сказал, что даже хуже, чем Рогунская ГЭС может нанести ущерб Камбаратинская ГЭС 1 и 2", – сказал замминистра Узбекистана.

Таджикистан, со своей стороны, считает, что только сооружение Рогунской ГЭС обеспечит энергетическую независимость страны, которая в настоящее время сильно зависит от поставок электричества из соседних стран.

Согласно предварительно программе, в диалоге примут участие председатель ГА ООН Вук Еремич, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, премьер-министр Таджикистана Окил Окилов, министр окружающей среды и водных ресурсов ОАЭ Рашид Ахмед бин Фархад, госсекретарь Испании по окружающей среде Фредерико Рамас де Амас и другие официальные лица, эксперты и ученые.

Мероприятие приурочено к отмечаемой сегодня 20-й годовщине Всемирного дня водных ресурсов, а также в связи с объявлением Генассамблеей ООН 2013 года – Годом международного водного сотрудничества.

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